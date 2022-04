Giuliano Crupi in concerto al Lian Club di Roma per Crupi&Friends

Giovedì 14 aprile al Lian Club di Roma (Lungotevere dei Mellini, 7 – ore 21.00, prenotazione fino a esaurimento posti al 388.9549899/whatsapp e sms o dal sito ufficiale www.lianroma.com) si terrà “CRUPI & FRIENDS”, lo showcase del cantautore GIULIANO CRUPI che presenterà per la prima volta live il suo nuovo singolo “L’Amore è inopportuno”, disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 8 aprile. Tanti gli amici artisti che interverranno durante la serata, tra questi: Francesco Valente, Francesco Forni, Mada, Licia Missori, Aurora Orsini e Nunzia Mita (La Ragazza del Chewing Gum).

“L’Amore è inopportuno” mette in evidenza e sviscera l’amore in tutte le sue forme, sia che si tratti di relazioni di coppia, di amicizia o di amore universale. Per amare davvero ci si deve mettere in gioco scoprendo le carte senza alcuna strategia. Per amare in modo totalmente inopportuno, senza aspettative, è necessario abbandonare il raziocinio, accettando il suo totale dominio su di noi.

Questa è la vera strada dell'Amore, questo è il messaggio che con energia, colore e vibrazioni positive vuole trasmettere la canzone. Il brano gode della produzione artistica di Francesco Valente (Lucio Dalla, Niccolò Fabi, Tiromancino, Max Gazzè e tanti altri) ed è stato masterizzato da Daniele Sinigallia. Alla batteria ha suonato Marco Rovinelli (Jovanotti, Max Gazzè, Patty Pravo, Gloria Gaynor, Amii Stewart, Simone Cristicchi, Marco Mengoni, Lucio Dalla, Gianna Nannini, …). Il videoclip, diretto da Federico Falcioni, celebra l’importanza della donazione di sangue e dei donatori che con il loro gesto gratuito e volontario garantiscono cure e terapie salvavita ai malati. Il progetto è stato realizzato con l'Associazione Donatori Sangue "La Rete di Tutti OdV", con il patrocinio gratuito della Regione Lazio, del Centro Regionale Sangue, di AslRoma2, con il supporto del Csv Lazio e con la collaborazione dell'Associazione Talassemici Roma "Gocce di Vita".

