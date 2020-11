Gigi Proietti, i funerali si terranno a Piazza del Popolo a Roma. L'ultimo saluto in diretta televisiva.

I funerali di Gigi Proietti saranno celebrati giovedì 5 novembre a Roma. La sindaca Virginia Raggi proclamerà per quel giorno il lutto cittadino. Il grande attore romano si è spento questa mattina all'alba presso una clinica privata dove era ricoverato da qualche giorno a seguito di problemi cardiaci. Gigi Proietti, che proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni, è ricordato proprio in questi minuti con grande affetto dai suoi tanti ammiratori sui social network. Già in giornata la famiglia aveva fatto sapere che i funerali di Proietti sarebbero stati pubblici; l'ultimo saluto all'"ultimo mattatore" dovrebbe tenersi nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo a Roma. Molto

probabilmente il funerale sarà coperto da una diretta televisiva, anche per evitare che si creino troppi assembramenti.

Al Globe Theatre, il teatro shakespeariano a Villa Borghese voluto da Gigi Proietti, invece potrebbe esserci l'orazione funebre e il ricordo di alcuni amici di Gigi Proietti. Secondo quanto si apprende alla fine del corteo funebre tra i luoghi e le strade del cuore di Proietti si dovrebbe tenere l'orazione nel "suo" teatro prima delle esequie in chiesa. Il tutto è stato pensato per evitare assembramenti e avverrà nel rispetto della normativa

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 20:37

