Totti in campo con Candela e Delvecchio: sfida i piloti della Formula E

LE FORMAZIONI IN CAMPO

Ultimo aggiornamento: 19:02

Vedereindossare la fascia di capitano efa sempre un certo effetto per i tifosi giallorossi, ancora provati dall'addio al calcio del 28 maggio 2017. Al Tre Fontantein quella che sarà una cornice alla tappa romana del campionato del mondo di Formula E, che avrà come apice la gara di sabato 13 aprile.Al fianco dell'ex capitano a comporre la squadraci sono alcuni dei protagonisti dell'ultimo scudetto del 2001 comee Marco Amelia (all'epoca terzo portiere). Con loro anche Bruno Conti, che lo scudetto lo vinse nel 1983, poi Simone Perrotta, Marco Cassetti, Max Tonetti e Federico Balzaretti. In panchina la coppia Desideri/Sella. A guidare la Nazionale piloti della Formula E c'è invece Giancarlo Fisichella al fianco dell'ex ferrarista Felipe Massa.Il ricavato del match sarà devoluto in favore dell’Associazione “Andrea Tudisco” Onlus, che opera con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei bambini che hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali romani, e di “Roma Cares”, la Fondazione dell’AS Roma costantemente impegnata in progetti socialmente rilevanti.: Amelia; Cassetti, Scarchilli, Candela, Tonetto; Perrotta, Maini; Conti, Totti, Gautieri; Delvecchio. A disp.: Chierico, Cucciari, Balzaretti, Leo. All. Desideri/Sella.: Cesaretti; Da Costa, Fabrizio, Vandoorne; Borsa; Massa, Patrese, Wehrlein, Bird; Agag, Fisichella. A disp.: Epifani, Hiquet, Buenaventura, Bisignani, Longo, Pirro, Paffett, Turvey, Diccmann, Ma Qing Hua, Rowlland, Lynn. All. Di Natale.