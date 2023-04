Fiumicino, Super Terminal 1: ecco l'area d'imbarco da 6 milioni di passeggeri all'anno

di Lorena Loiacono

Uno spazio all'avanguardia, su una superficie di quasi 25mila metri quadri, innovativo e sostenibile: così si presenta la nuova area d'imbarco del Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci, inaugurata ieri, con una capacità di 6 milioni di passeggeri in partenza ogni anno verso destinazioni nazionali e Schengen.

22 GATE La struttura di Fiumicino, dotata di 22 gate di cui oltre la metà attrezzati con pontili per l'imbarco, punta a massimizzare gli spazi dedicati ai passeggeri e agevolarne l'orientamento anche tramite la possibilità di utilizzare un QR code posizionato sui leadwall dei gate di imbarco, di ascoltare via podcast una guida della destinazione di arrivo. Nella nuova area d'imbarco sono previsti 12 nuovi loading bridges per l'imbarco diretto sull'aeromobile, 44 self boarding gate, oltre a colonne digitali integrate nelle strutture.

SMISTAMENTO BAGAGLI Nella zona arrivi, inoltre, è stato installato un nuovo sistema di smistamento bagagli, con 3 nuovi nastri di riconsegna bagagli per una capacità aggiuntiva di altri 3 milioni di passeggeri l'anno.

I PROGETTI ADR «Celebriamo un ulteriore traguardo del progetto di espansione e rivisitazione del Terminal 1, che segue l'apertura del Molo A dello scorso anno - ha spiegato l'Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone - una tappa importante del grande programma di investimenti di ADR da 10 miliardi di euro al 2046, di cui 2,5 già realizzati, che ha portato Fiumicino nell'élite globale come qualità del servizio. Ci prepariamo al meglio per i prossimi grandi appuntamenti internazionali, primo fra tutti il Giubileo 2025».



All'inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che ha puntato sulla candidatura di Roma per Expo 2030, il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il Presidente della Regione Francesco Rocca e il sindaco Roberto Gualtieri e il Presidente di ADR, Claudio De Vincenti. Fondamentale anche impegno di Mundys: «Siamo profondamente impegnati - ha spiegato il presidente Giampiero Massolo - nel supportare il piano di sviluppo di ADR che ha trasformato lo scalo della Capitale in uno degli aeroporti più apprezzati del mondo».

Giovedì 13 Aprile 2023

