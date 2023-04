Fiumicino, peschereccio distrutto dalle fiamme, barca alla deriva nel canale: traffico bloccato in via della Scafa e in via Portuense

Incendio nella tarda serata del giorno di Pasqua nel porto canale di Fiumicino: ad andare a fuoco è stato un peschereccio della piccola pesca.

Cosa è successo

La sala operativa dei Vigili del fuoco è stata allertata poco prima di mezzanotte per un peschereccio in fiamme nel tratto del canale destinato a ricovero per le unità della piccola pesca a ridosso del ponte Due giugno. Complesse le operazioni di spegnimento a causa del fatto che le fiamme hanno bruciato i cavi di ormeggio e il mezzo è andato alla deriva lungo il canale. Due le squadre dei pompieri intervenute insieme a personale della squadra sommozzatori, della Capitaneria di porto e del commissariato di Polizia che ha chiuso temporaneamente la viabilità lungo le due arterie stradali, via Torre Clementina e viale Traiano, ai lati del canale. In corso di accertamento le cause dell'incendio che ha distrutto l'imbarcazione. Il commissariato tenterà anche di acquisire le immagini delle telecamere poste in cima al ponte Due giugno per verificare se la base dell'incendio possa essere un atto doloso.

