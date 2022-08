Fiumicino, cadavere sulla spiaggia di Coccia di Morto: recuperato da alcuni surfisti

Il cadavere di un uomo è stato recuperato questa mattina in mare, dinanzi alla spiaggia di Coccia di Morto, tra Fiumicino e Fregene. L'uomo, secondo le prime informazioni sommarie, era in costume ed avrebbe un'età apparente di 60/65 anni. Non ci sarebbero segni di traumi. Al momento, sul posto, non sono trovati elementi o documenti per l'identificazione, o vestiario. Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Roma e il personale del 118.

A dare l'allarme, alle 10.45, sulla presenza del corpo in acqua, ad alcune decine di metri dalla riva, è stata una bagnante. Alcuni surfisti sono riusciti a recuperare ed avvicinare il cadavere in galleggiamento verso la riva prima la che la decisa corrente lo allontanasse troppo. Non ci sono al momento ipotesi certe sul decesso ma non è esclusa quella dell'annegamento. Si dovrà attendere l'esame autoptico se verrà disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 16:41

