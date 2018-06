Brucia palazzo nel centro storico di Roma accanto a casa di Roberto Fico, donna ustionata

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura nella Capitale.in unin via Tor di Nona. Lo stabile e quello a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il presidente della Camera. Pochi minuti fa Fico ha lasciato la sua abitazione e, prima di andar via, si è fermato a parlare qualche istante con gli abitanti del palazzo interessato dal rogo.C'è unae trasportata in ospedale in codice rosso nell'incendio divampato in un palazzo al centro storico di Roma. Lo stabile in cui è divampato l'incendio e uno accanto sono stati evacuati dai vigili del fuoco.Le fiamme hanno interessato un appartamento al primo piano e hanno sprigionato moltissimo fumo. Sul posto anche la polizia e la polizia locale. Gli stabili si trovano vicino a piazza Navona. ​