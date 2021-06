Euro 2020, a Roma i cani della Polizia di Stato in azione a piazza del Popolo

In concomitanza ai campionati europei di calcio Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico fino all’11 luglio, l’UEFA ha organizzato una “Fan Zone” diffusa in alcuni luoghi simbolici della Capitale in cui si svolgeranno numerose iniziative di sport, spettacoli, musica, tornei aperti ai cittadini, attività culturali e ludiche per i bambini, momenti di incontro e occasioni di socialità in piena sicurezza.

Nell’ambito di tali iniziative la Polizia di Stato ha organizzato oggi un evento di prossimità, rivolto ai più piccoli, che prevede alcune dimostrazioni delle Squadre cinofile presso il “Football Village” di Piazza del Popolo.

All’evento erano presenti circa 30 bambini dell’età di 9 anni e una decina di accompagnatori, tutti provenienti dall’oratorio della Chiesa Parrocchiale del Santissimo Sacramento del quartiere Tor Pignattara, e 20 ragazzi, con relativi accompagnatori, appartenenti all’associazione di promozione sociale “Save the family” per persone con sindrome Tourette.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA