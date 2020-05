Esplosione in una casa alle porte di Roma: quattro persone sotto le macerie, c'è anche una bambina

di Enrico Chillè

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaha causato un'che ha parzialmente distrutto una: dalle macerie, i vigili del fuoco hanno estratto vive tre persone, tra cui una bambina. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi aL'esplosione, causata quasi sicuramente da una, si è verificata poco dopo le 19.30 al civico 40 di via Giacomo Carissimi, in una palazzina di tre piani. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che in meno di un'ora sono riusciti ad estrarre dalle macerie gli occupanti della casa. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, comprese le unità cinofile, insieme ai carabinieri e al personale del 118.La famiglia che abitava nell'appartamento coinvolto dall'esplosione è composta da un uomo, risultato illeso, da due donne e una bambina. La piccola e una delle donne sono in buone condizioni e sono state portate in ospedale per accertamenti, insieme all'altra donna che però è stata estratta priva di sensi.