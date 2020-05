Campidoglio, il Movimento 5 Stelle pensa già al Raggi bis

È partita la campagna elettorale per l’elezione a sindaco di Roma. A fare il primo passo è stato il Movimento 5 Stelle. I fedelissimi della sindaca Virginia Raggi hanno lanciato la sua ricandidatura. Il primo a esporsi è stato Paolo Ferrara, già capogruppo del M5S in Campidoglio: «Come sarebbe possibile a Roma non far continuare il lavoro di Virginia Raggi?». Poi Ferrara, si lancia in un paragone a dir poco ardito: «È un po’ come se Papa Giulio II avesse impedito improvvisamente a Michelangelo di terminare la decorazione della volta della Cappella Sistina». Subito gli ha fatto eco Massimo Bugani, capo dello staff della sindaca, che definisce la Raggi «un talento da proteggere». E, mentre il Pd con il segretario romano Andrea Casu sbarra la strada a ogni possibile alleanza, Roberta Lombardi, nemica storica della sindaca all’interno del M5S si oppone a un terzo mandato alla Raggi: «Basta deroghe allo statuto». E la Sindaca? Per ora, tace. Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA