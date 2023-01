Regionali Lazio, la candidata Bianchi: «Faremo strumenti analoghi al reddito di cittadinanza per aiutare chi è in difficoltà»

“Siamo contenti che D’Amato voglia istituire un fondo per aiutare i percettori di reddito che a causa delle scelte del governo Meloni resteranno senza alcun supporto economico. Ma vorrei ricordare a D’Amato che diverse settimane fa Conte ha lanciato questa stessa proposta e che io oggi torno a ribadire. Al governo della Regione noi costruiremo strumenti analoghi al Reddito di cittadinanza per aiutare chi è in difficoltà rompendo la retorica delle destre per cui la povertà è una colpa. Sono curiosa però di sapere cosa ne pensa Calenda delle uscite di D’Amato visto che sul reddito di cittadinanza ha sempre avuto posizioni più vicine alla destra”, dichiara Donatella Bianchi candidata presidente della Regione Lazio per il M5S durante l’iniziativa organizzata dal Polo Progressista sul Tevere - Società Romana Nuoto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA