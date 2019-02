Roma, domenica ecologica 10 febbrario stop alle auto. Gli orari della fascia verde

Domenica, 10 febbraio, quarto e penultimo appuntamento della stagione con le giornate ecologiche previste dal piano anti-smog del Campidoglio.



Dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, nella fascia verde, scatterà il blocco del traffico privato. Come avvenuto nelle precedenti eco-domeniche, il divieto sarà esteso alle auto diesel euro 6. È quanto si legge sul sito Muoversi a Roma. «Previste alcune deroghe che riguardano le auto a benzina euro 6, le moto a 4 tempi da euro 3 in poi, i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi euro 2 e successivi. E anche i veicoli elettrici e ibridi, a gpl, metano e bi-fuel; i mezzi con contrassegno disabili, del car sharing e del car pooling. Trentaquattro le categorie derogate. L'ultima eco-domenica è poi fissata, salvo cambiamenti, per il 24 marzo».

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..