Diventano a pagamento i parcheggi al Policlinico: rivolta dei lavoratori all'Umberto I

Un euro l’ora per lasciare l’auto in una delle poche strade senza strisce blu intorno al Policlinico Umberto I. Brutta sorpresa per chi arriva in auto, scoppia la protesta: si tratta infatti di un salasso per chi deve andare all’ospedale o all’università e restarci per più ore. Da oggi parte il servizio di guardiamacchine autorizzato su via Lancisi e viale del Policlinico: i volantini dell’Associazione che se ne occupa, l’Aga, già da qualche giorno hanno messo in allarme chi va al Policlinico per lavorare.



Soprattutto gli operatori di cooperative esterne che, arrivando la mattina alle 5 o alle 6, contava sul posto libero e gratuito nelle due strade senza strisce blu. “Ora invece dovremo pagare 12 euro per 6 ore - tuona una addetta alle pulizie del nosocomio – andiamo a lavorare per pagare il parcheggio. In tempi di crisi è assurdo”. Difficile anche solo immaginare di raggiungere il Policlinico con il trasporto pubblico: la fermata della metro B Policlinico è chiusa da fine novembre per i lavori di manutenzione e i bus sono sovraffollati quindi, per chi lavora in ospedale, rappresentano un rischio da evitare. Senza contare che in questi giorni stanno tornando in presenza anche gli studenti universitari della Sapienza: molti proveranno a spostarsi in auto.



In entrambi i casi non si tratta di un’utenza che ha bisogno di una sola ora di parcheggio ma almeno di mezza giornata: il salasso quotidiano è servito. È prevista anche una tariffa agevolata ma è destinata solo ai dipendenti dell’ospedale: restano fuori studenti, pazienti, accompagnatori e appunto gli operatori esterni. Il servizio privato di guardiamacchine nelle aree non parcometrate è stato sancito da una delibera comunale del 2005 e nel 2019 il consiglio del municipio 2 ha individuato le due aree, a contrasto dei parcheggiatori abusivi. «Avviarlo ora, nel momento più critico per tutti – sottolinea un operatore dell’ospedale - è una beffa».

