Discriminazione nella scuola a Roma, la sindaca Raggi: «Intollerabile che studenti vengano divisi per censo»

La descrizione choc sul sito dell'istituto

«Intollerabile che gli studenti dell'Istituto comprensivo di via Trionfale a Roma vengano suddivisi per censo. Discriminare e creare barriere è esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere un insegnamento corretto responsabile e inclusivo», ha scritto la Raggi.Sul caso in giornata erano intervenuti diversi membri del Governo, tra cui la ministra Lucia Azzollina e il sottosegretario all'Istruzione De Cristofaro. L'istituto, dopo le polemiche, ha rimosso la descrizione dal proprio sito internet.