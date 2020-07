David Garrett, nuova data a Caracalla - 26 luglio 2021 - per il violinista rockstar

La nuova data del concerto di David Garrett alle Terme di Caracalla: riprogrammato il grande appuntamento con l'affascinante violinista e rockstar annunciato per la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma 2020 e rimandato a causa del Covid-19.



Lunedì 26 luglio 2021, Garrett sarà a Roma con il suo “Unlimited live 2021" per emozionare i fan con un mix di pezzi inediti, arrangiamenti unplugged e le versioni più appassionanti delle sue hit di maggiore successo.



«Non vedevo l’ora di esibirmi nelle meravigliose Terme di Caracalla, quindi sono profondamente addolorato che il concerto debba essere riprogrammato a causa della pandemia Covid-19. Ma sono molto felice di essere riuscito a trovare una nuova data per il 2021 e non vedo l'ora di tornare a Roma e suonare per tutti voi ragazzi. Abbiate cura di voi stessi - spero di rivedervi presto di nuovo felici e in salute!».



I biglietti acquistati restano validi per il 2021 (recupero del 27 luglio 2020). Biglietti da 40 a 120 euro (più diritti di prevendita 15%) in vendita da lunedì 6 luglio. Per informazioni: operaroma.it

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 19:52

