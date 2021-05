Covid nel Lazio, i dati di giovedì 6 maggio 2021: 1.007 nuovi casi e 39 morti

Covid nel Lazio, i dati di giovedì 6 maggio 2021. Sono 1.007 i nuovi casi positivi (508 a Roma città) su oltre 37mila test tra tamponi e antigenici processati nelle ultime 24 ore. L'Assessorato regionale alla Salute comunica anche 39 nuovi decessi e 2.375 guariti.

Covid nel Lazio, la situazione epidemiologica

Il tasso di posività sale leggermente e si attesta al 5% (il 2% se si considerano anche gli antigenici rapidi). Il valore RT è pari a 0.9 e l'incidenza è a 123 per 100mila abitanti, ma la pressione ospedaliera resta sotto la soglia d'allarme. Le terapie intensive restano stabili rispetto a ieri, ma calano i ricoveri (-48 in un giorno).

Sul fronte delle vaccinazioni, il Lazio continua a salire e ha raggiunto la media di 48mila dosi giornaliere, con l'obiettivo dichiarato di superare quota 50mila dalla prossima settimana. Le dosi totali hanno superato i due milioni e 170mila somministrazioni dall'inizio della campagna e da domani sera, a mezzanotte, partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 55-54 anni (nati nel 1966 e 1967).

Covid nel Lazio, i dati di Roma

Nella Asl Roma 1 sono 172 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 209 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dodici decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 127 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 64 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 70 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 126 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Covid nel Lazio, i dati delle altre province

Nella Asl di Latina sono 116 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 62 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 92 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 72, 86 e 89 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Covid nel Lazio, il quadro complessivo

Gli attuali positivi nel Lazio sono 38.791, di cui 36.519 in isolamento, 2.007 ricoverati e 265 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 329.118 casi, con 7.835 deceduti e 282.492 guariti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 16:48

