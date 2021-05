Bollettino Covid di giovedì 6 maggio: i dati completi dopo le 17. Puglia, Veneto e Toscana sotto i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 6 maggio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Anche questa settimana continua il calo dei contagi in tutta Italia, così come il calo delle vittime, che restano però ancora diverse centinaia ogni giorno: ieri i nuovi positivi sono stati 10.585, con 267 morti.

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri. In Veneto 850 nuovi positivi e 7 morti, in Toscana 861 casi e 33 decessi. In Basilicata 140 casi e un morto. Scende sotto i mille casi giornalieri la Puglia, che conta oggi 877 nuovi positivi e 27 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA