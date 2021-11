Covid, nel Lazio aperte le prenotazioni per il richiamo Johnson & Johnson senza limiti d'età

Al via le prenotazioni per i vaccinati con Johnson & Johnson che potranno fare il richiamo con i vaccini Pfizer o Moderna. Per loro nessun limite d'età e la possibilità di fare subito il vaccino in farmacia, negli hub oppure attraverso il medico di base. Lo rende noto l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

“Sono aperte le prenotazioni per i vaccinati con J&J che, indipendentemente dall’età, devono fare il richiamo trascorsi 180 giorni (link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il vaccino del richiamo sarà il Pfizer o Moderna. Basta inserire la tessera sanitaria e scegliere l’hub vaccinale o la farmacia più vicina. La disponibilità è immediata. E’ possibile effettuare il vaccino anche contattando direttamente il proprio medico di medicina generale” spiega la nota della Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 18:12

