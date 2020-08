Coronavirus a Roma, allo Spallanzani 49 ricoverati, 40 positivi. «3 pazienti in terapia intensiva»

Coronavirus a Roma, il bollettino medico di oggi dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nella struttura, si legge nella nota, sono ricoverati a oggi «49 pazienti: di questi, 40 sono positivi al tampone per la ricerca del Sar-Cov-2, 9 sottoposti ad indagini».



«Sono 3 i pazienti in terapia intensiva - aggiungono i medici - I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 586». Il bollettino di oggi è il numero 197 dall'inizio dell'emergenza, legata alla pandemia di Covid-19.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Agosto 2020, 13:15

