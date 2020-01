Coronavirus a Roma, sigillata la stanza d'hotel dove hanno dormito i turisti cinesi. Il direttore: «Qui situazione tranquilla»

Coronavirus ha soggiornato all'hotel Palatino di via Cavour.

Marito e moglie hanno soggiornato per un paio di giorni anticipando altri turisti dello stesso tour operator, probabilmente - racconta un dipendente dell'albergo - sarebbero stati sul posto con qualche altro connazionale. Gli stessi potrebbero aver fatto colazione nell'albergo, che per il momento resta aperto.



Leggi anche > Coronavirus, dieci domande e risposte: dal contagio alle mascherine, tutto quello che c'è da sapere La coppia di turisti cinesi a Roma risultata positiva alha soggiornato all'hotel Palatino di via Cavour.Marito e moglie hanno soggiornato per un paio di giorni anticipando altri turisti dello stesso tour operator, probabilmente - racconta un dipendente dell'albergo - sarebbero stati sul posto con qualche altro connazionale. Gli stessi potrebbero aver fatto colazione nell'albergo, che per il momento resta aperto.

«La situazione è tranquilla. Siamo qui tutti a lavorare, nessuno si è tirato indietro nonostante le voci e gli articoli di stampa. Tutti i dipendenti sono regolarmente in servizio», ha detto il direttore del Grand Hotel Palatino, Enzo Ciannelli.



la stanza dove hanno soggiornato i turisti cinesi positivi al Coronavirus è stata sigillata. Nella struttura ci sarebbero circa 200 ospiti e a questi dovrebbe aggiungersi oggi un gruppo di altri 30 turisti cinesi. «Pensavamo non fosse successo nulla, che quei clienti non fossero positivi al test, visto che non avevamo ricevuto notizie finora. Al momento non abbiamo attivato alcun protocollo - spiegano ancora alla reception, dove ogni tanto si vede arrivare qualche giovane turista statunitense che ha in programma domani di visitare il Colosseo e altre bellezze della Capitale.

Non ne sappiamo nulla - dicono sorseggiando un drink - qui siamo venuti solo per divertirci

.

Venerdì 31 Gennaio 2020, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA