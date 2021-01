Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 21 gennaio 2021: 1303 nuovi casi e 36 morti

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 21 gennaio 2021: sono 1303 i nuovi casi positivi (688 a Roma città) su oltre 26mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. I nuovi decessi in un giorno sono 36, i guariti 1.771. In calo i ricoveri e le terapie intensive, mentre il tasso di positività resta stabile.

Leggi anche > Coronavirus in Italia, i dati di giovedì 21 gennaio: in Veneto trend in calo ma 108 morti

LA SITUAZIONE

Nel Lazio calano sia i ricoveri (-82 in 24 ore) che le terapie intensive (-8 in un giorno). Oltre ad un miglioramento della pressione ospedaliera, l'Assessorato regionale alla Salute ha annunciato che l'indice RT è in calo e potrebbe scendere sotto quota 1, il criterio principale per poter tornare in zona gialla. Il tasso di positività resta sostanzialmente stabile (10% se si considerano solo i tamponi molecolari, 4% se si considerano anche gli antigenici rapidi). Sul fronte delle vaccinazioni, a causa dei ritardi della consegna dovuti a Pfizer, le dosi rimaste vengono utilizzate esclusivamente per il richiamo degli operatori sanitari che a cavallo tra il 2020 e il 2021 erano già stati vaccinati. Già superata quota 125mila dosi di vaccino somministrate.

I DATI DI ROMA

Nella Asl Roma 1 sono 349 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque casi sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di 67, 76, 88, 91 e 92 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 227 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centosedici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano otto decessi di 61, 75, 78, 81, 84, 88, 88 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 112 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi di 77, 77, 83, 86, 86, 88, 89, 91 e 94 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 99 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 70 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 67, 81 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 138 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 76, 86 e 91 anni con patologie.

I DATI DELLE ALTRE PROVINCE

Nella Asl di Latina sono 167 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 52, 79, 82, 84 e 90 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 69 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Nella Asl di Viterbo si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 35 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

IL QUADRO COMPLESSIVO

Gli attuali positivi nel Lazio sono 72.685, di cui 69.752 in isolamento, 2653 ricoverati e 280 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 194.199 casi, con 4571 deceduti e 116.943 guariti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA