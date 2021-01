Coronavirus in Italia, i dati di giovedì 21 gennaio: in Veneto trend in calo ma 108 morti. IL BOLLETTINO ALLE 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 21 gennaio del Ministero della Salute: i dati su Leggo.it a questa pagina dopo le 17 circa. I numeri degli ultimi giorni sui contagi e soprattutto su guariti e ricoverati sono più bassi, a dimostrazione che forse le misure restrittive di queste prime settimane del 2021 stanno funzionando: ancora decisamente alti però i dati sui morti, ieri 524, due giorni fa oltre 600.

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi, in attesa del bollettino nazionale che arriverà dopo le 17 e sarà comunicato sui canali ufficiali del Ministero della Salute. In Veneto si conferma il trend in discesa degli ultimi giorni, con 1.003 nuovi positivi ma ben 108 morti, mentre in Toscana i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 503 con 14 decessi.

