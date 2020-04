Coronavirus, nel Lazio 144 nuovi positivi e 11 morti. A Roma 55 casi. D'Amato: «Calano i ricoveri»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 16:35

, i dati delaggiornati ad oggi venerdì 17 aprile: come comunicato dall’assessorato alla Sanità della Regione, i. Nella città di, dato cheper quanto riguarda l’intero territorio provinciale. I decessi nell’intera regione sono stati 8.Nella altre province buone notizie da, al terzo giorno consecutivo senza nuovi casi di contagio: un paziente, di cui non è specificata l’età, è però deceduto. A9 nuovi positivi e nessun decesso, così come a, dove i nuovi positivi sono 12, mentre ac’è un solo nuovo caso ma anche un morto, un uomo di 88 anni.Cinque i deceduti a Roma, una donna di 69 anni al Sant’Andrea e e un uomo di 89 anni nella Asl Roma 3, più due donne di 93 e 93 anni al Gemelli e un uomo di 73 anni al Policlinico Tor Vergata. In provincia di Roma quattro decessi: due donne di 72 e 87 anni e due uomini di 91 e 73, tutti con patologie pregresse.A Roma città boom di casi nella Asl Roma 2, con 28 positivi di cui la maggior parte riferibili a diverse comunità religiose del territorio. I tamponi eseguiti a Rebibbia, Selam Palace e Casa Iride sono tutti negativi. Altro cluster da tenere d’occhio è quello della RSA Bellosguardo, in provincia di Roma (34 casi).