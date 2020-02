Coronavirus a Fiumicino, il sindaco: «Chiudere scuola della bambina fino al 9 marzo. Decisione sospesa per la materna»

Fiumicino insieme al marito e alla figlia di dieci anni è risultata positiva ai test per il Coronavirus. La famiglia è attualmente ricoverata allo Spallanzani di Roma, con loro anche il secondo figlio della coppia, un bambino di 5 anni risultato negativo. Il sindaco del Comune alle porte di roma ha fatto il punto della situazione in un collegamento trasmesso in diretta streaming su Facebook.



I PROTOCOLLI «Non è un focolaio, è un dato che deriva dall'esterno, nulla di significativo o preoccupante, da qui il mio appello alla responsabilità comune rispetto a una vicenda molto delicata, che suscita malessere e dubbi. Però dobbiamo evitare qualsiasi reazione scomposta o irrazionale che non c'entra nulla con i protocolli. Seguirò direttamente i protocolli di carattere internazionale e quelli sanitari: ci sono percorsi consolidati. Stiamo parlando dello Spallanzani», ha rassicurato Esterino Montino. «La Asl ha dedicato, su indicazione della Regione, una struttura apposita, ci sono punti di riferimento, ci sono dei soggetti che lavorano in questo senso». Una donna diinsieme al marito e alla figlia di dieci anni è risultata positiva ai test per il. La famiglia è attualmente ricoverata allodi, con loro anche il secondo figlio della coppia, un bambino di 5 anni risultato negativo. Il sindaco del Comune alle porte di roma ha fatto il punto della situazione in un collegamento trasmesso in diretta streaming su Facebook.«Non è un focolaio, è un dato che deriva dall'esterno, nulla di significativo o preoccupante, da qui il mio appello alla responsabilità comune rispetto a una vicenda molto delicata, che suscita malessere e dubbi. Però dobbiamo evitare qualsiasi reazione scomposta o irrazionale che non c'entra nulla con i protocolli. Seguirò direttamente i protocolli di carattere internazionale e quelli sanitari: ci sono percorsi consolidati. Stiamo parlando dello Spallanzani», ha rassicurato Esterino Montino. «La Asl ha dedicato, su indicazione della Regione, una struttura apposita, ci sono punti di riferimento, ci sono dei soggetti che lavorano in questo senso».

SCUOLA CHIUSA «Quasi sicuramente la prima decisione è presa: chiudere fino al 9 marzo la scuola, la Colombo, ma anche il corpo che è tutt'uno in termini di servizi. La mensa, la palestra e la piscina sono corpo unico. Proprio per questo, faremo un intervento: ci sarà una mia ordinanza, chiuderemo la scuola fino al 9». «A fianco alla scuola c'è anche la materna - ha spiegato - È solo vicino agli altri edifici, si ritiene che può rimanere aperta, con una osservazione speciale che l'Asl continuerà a fare e noi siamo a disposizione. Riguardo alla seconda scuola, quella che frequentava il bambino, quella di via Coni Zugna, a decisione è ancora sospesa. Tra un'ora un'ora e mezza la prenderemo, dopo aver ricostruito non tanto gli spostamenti del bambino, che è negativo, ma quello dei genitori, per capire se hanno una correlazione. Si deciderà se tenerla aperta o chiuderla fino al 9. Ora si vedrà che procedure seguire con la Asl rispetto alla classe che frequentava la bambina. Capire quale sarà il percorso di attenzione rispetto ai bambini che hanno avuto una relazione con la famiglia».



«Non facciamo errori come in altre parti del Paese. Bisogna avere responsabilità e prendere provvedimenti necessari, giusti ed essenziali che scaturiranno da una indicazione precisa dalle nostre istituzioni sanitarie. Non quelli che scrivono su facebook o quello che fa una dichiarazione qualsiasi. Le nostre istituzioni sanitarie sono di eccellenza e noi seguiremo le loro indicazioni». Così il sindaco di Fiumicino Esterino Montino in diretta streaming dal suo comune.

