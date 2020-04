Coronavirus, nel Lazio 83 nuovi positivi. A Roma 37 casi e 6 morti

I DATI NEL DETTAGLIO Dei casi finora confermati il 23% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 47% è in isolamento domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 21%. L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile e il 52% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 36,4% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 6,3% a Viterbo e l'8,2% a Latina. Il 2,1% proviene da fuori Regione

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 15:48

: l'assessorato alla Sanità della Regione, sul profilo Facebook dedicato, ha aggiornato i dati su contagi e vittime nella regione a oggi 27 aprile. I nuovi positivi nel Lazio sono 83, di cui 37 nella città di Roma, dato che sale a 76 per quanto riguarda invece l'intera provincia.Nelle altre province del Lazio i dati sono invece i seguenti. Aun solo nuovo positivo e un decesso, una donna di 90 anni. Anessun decesso e 3 nuovi casi positivi, anessun positivo e un decesso, una donna di 77 anni con precedenti patologie. Infine a3 nuovi casi positivi e nessun decesso.: si tratta di tre donne di 87, 78 e 74 anni e di un uomo di 93, più una donna di 91 anni e un uomo di 72 anni, entrambi con patologie pregresse, al Policlinico Tor Vergata. Nessun decesso in provincia di Roma.