Coronavirus nel Lazio, 125 nuovi positivi (su oltre 10mila tamponi) e zero decessi

In Italia 8 morti e 978 nuovi positivi: meno casi di ieri ma con 22mila tamponi in più

SPALLANZANI Per quanto riguarda invece l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, i ricoverati sono 88 di cui 60 positivi al tampone e 28 sottoposti ad indagini, sottolinea il bollettino di oggi: cinque pazienti necessitano di terapia intensiva, mentre

i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 627».

, i dati di oggi. Il bollettino di martedì 1 settembre comunicato dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata vede oggiregistrati nelle ultime 24 ore con 10.070 tamponi effettuati. Nessun nuovo decesso.Dei 125 nuovi casi, 61 sono stati accertati nella Capitale e altri 54 in provincia di Roma. Si conferma la prevalenza dei cosiddetti 'casi di rientro' (circa il 48%, con il 40% dei casi dalla Sardegna). L'attenzione è focalizzata anche sul focolaio della struttura San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Genzano, dove sono stati accertati 20 nuovi casi positivi. Nelle altre province questa la distribuzione dei nuovi casi: cinque a Frosinone, quattro a Rieti, tre a Viterbo e altri tre a Latina.Dall'inizio dell'emergenza i casi totali accertati sono stati 11.316, con 878 deceduti e 7.153 guariti. Gli attuali casi positivi sono 3285, di cui 2941 in isolamento domiciliare, 336 ricoverati in ospedale e otto in terapia intensiva.