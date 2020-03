Coronavirus, l'assessore al personale di Roma Capitale: «Lo smart working attività ordinaria fino al 25 marzo»

La macchina amministrativa di Roma Capitale è molto articolata ma sia chiaro che tutte le strutture devono attenersi a queste disposizioni che sono prima di tutto disposizioni a tutela della salute pubblica. Le strutture capitoline che gestiscono l’erogazione di funzioni di gestione dell’emergenza e altri servizi indifferibili dovranno individuare quelle attività che richiedono l’indispensabile presenza fisica e organizzarsi di conseguenza, tramite apposite rotazioni per garantire un numero minimo di personale. I dirigenti dovranno quindi presidiare le strutture e accertare che tutto si svolga secondo queste disposizioni

, come la fruizione delle ferie pregresse, quelle risalenti agli scorsi anni che comunque a norma sarebbero dovute essere utilizzate il prossimo 30 aprile. Sono ore difficili, mi sento di ringraziare tutti i dipendenti capitolini . È in questi momenti che può essere ben chiaro a tutti il valore dei servizi pubblici e di chi li tiene in piedi. Ringrazio tutti i dipendenti capitolini per l’enorme senso di responsabilità dimostrato in questi giorni. Occorre uno sforzo straordinario da parte di tutti: collaborazione e coesione sono gli ingredienti vincenti

