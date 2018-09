Roma, controlli a Tor Bella Monaca: in 4 finiscono in carcere per spaccio

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattro persone sono state arrestate a Tor Bella Monaca per detenzione e spaccio di droga. In via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno fermato un 33enne ucraino, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di 46 dosi di cocaina e 30 dosi di eroina. Il pusher è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Poco dopo, gli stessi militari hanno arrestato anche un 44enne romano, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 28 agosto dal tribunale di Roma per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione in via dell’Archeologia e, dopo la notifica, lo hanno portato in carcere a Regina Coeli.I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Frascati, infine, al termine di un mirato servizio di osservazione e pedinamento in una nota piazza di spaccio del quartiere, hanno arrestato due minorenni, entrambi 17enni, uno di Monterotondo e uno di Roma, trovati in possesso di 90 dosi di cocaina. Accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli arrestati sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.