Concertone Prima Maggio, chiuse le stazioni metro di San Giovanni e Manzoni per motivi di sicurezza

Per «motivi di sicurezza» sono state chiuse a Roma le stazioni della metropolitana di San Giovanni e Manzoni, quelle più vicine alla piazza dove è in corso il Concertone del Primo Maggio. A dirlo è stata dal palco Ambra Angiolini e la notizia è confermata anche sul sito dell'Atac dove si legge: «su disposizione delle autorità chiuse stazioni metro A/C Manzoni e San Giovanni. Treni metro A transitano senza fermare. Treni metro C terminano corse stazione Lodi». Ultimo aggiornamento: 21:41