E' partito il concertone del Primo Maggio 2019 che si svolge, come sempre, a Piazza San Giovanni a Roma. Ad aprire il concerto èad aprire, poi decine di artisti e migliaia di spettatori per uno degli eventi musicali, gratuiti, più seguiti. Leggo seguirà la manifestazione di San Giovanni attraverso i suoi inviati, numerosi video, e conPromosso da Cgil, Cisl e Uil, l'evento dal titolo «Lavoro, diritti, Stato sociale. La nostra Europa», sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli, vedrà salire sul palco, nell'ordine, anche Ylenia Lucisano , I Tristi, Giulio Wilson, Margherita Zanin,, Eman, Lemandorle, Izi, La Rappresentante di Lista, Eugenio in Via di Gioia,e Bianco e Dutch Nazari. E ancora, i Fast Animals and Slow Kids, La Municipal, Pinguini Tattici Nucleari, Coma Cose, Canova, Rancore, Ex Otago, Anastasio, Zen Circus, Ghemon,Le esibizioni cominceranno alle ore 13.30 con l'opening act e saranno in diretta su Rai3 e su Rai Radio2 dalle ore 15.00 a mezzanotte. Al Concertone «ci sarà anche Ilaria Cucchi» sul palco «per raccontare l'aspetto più umano della triste vicenda che ha colpito la sua famiglia», ha annunciato Bonelli nel corso della conferenza stampa a piazza San Giovanni.Poi ci saranno «incursioni di Mara Venier - ha aggiunto - anche se non c'ha svelato esattamente cosa farà». Con la regia di, al timone dell'evento, per il secondo anno consecutivo, ci saranno«Se il Primo Maggio è davvero una radiografia del Paese vuol dire che i problemi sono a monte -ha sottolineato Ambra in merito alle polemiche sulla scarsa partecipazione di donne al concerto del Primo maggio- Io da donna non mi sento offesa. La selezione del Primo Maggio è stata fatta non in base al genere ma alla musica e ai primi posti in classifica e le donne che c'erano non erano disponibili».Sulle note di «Centro di gravità permanente» di Franco Battiato si apre il Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. «Omaggio a un artista che si è speso per questo palco e non solo», grida Ambra che dopo le polemiche sul maglione griffato indossato l'anno scorso, stavolta sfoggia una maglia con impresse le sigle dei tre sindacati promotori dell'evento: Cgil, Cisl, Uil.Dopo Ylenia Lucisano, che sul palco: dice: «Contro ogni forma di violenza sulle donne, oggi siamo tutte donne. Buon primo maggio». ora tocca ai "Tristi"