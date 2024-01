Incendio nel cuore di Roma: un compattatore dei rifiuti dell'Ama in fiamme a via del Corso Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non risultano ferit







di Redazione web Fiamme nel cuore di Roma. A fuoco un compattatore dei rifiuti dell'Ama, con all'interno materiale cartaceo, in via del Corso, nel centro della Capitale. È accaduto nella tarda serata di di martedì 2 gennaio. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non risultano feriti. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 09:05

