Scontro tra aerei: 5 morti. Volo Japan Airlines atterra tra le fiamme, persone in fuga sulla pista

È di cinque morti il bilancio dello scontro tra l'aereo di linea JL516 della Japan Airlines, un Airbus A350, e un velivolo della guardia costiera sulla pista dell'aeroporto di Haneda a Tokyo. Le vittime erano tutte a bordo dell'aereo della guardia costiera, che si è schiantato dopo il decollo con l'aereo di linea, che stava atterrando. Aperta un'indagine per stabilire le colpe dell'accaduto.

In salvo i passeggeri del volo di linea

A bordo dell'aereo c'erano 367 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio, che sono riuscite a fuggire e mettersi in salvo. Sono invece dispersi i cinque passeggeri che erano a bordo dell'altro velivolo coinvolto nell'incidente.

L'aereo spezzato in due

Si è spezzato in due, avvolto dalle fiamme, l'aereo della Japan Airlines andato in fiamme sulla pista dell'aeroporto di Haneda, a Tokyo, probabilmente dopo una collisione con un velivolo della Guardia costiera.

Voli sospesi

Sono stati sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Haneda a Tokyo, uno degli scali più trafficati del Giappone. Lo rende noto la Japan Airlines dopo che un suo Airbus A350 ha preso fuoco in seguito a una collisione con un aereo della Guardia costiera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 14:05

