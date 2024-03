Si addormenta sulla panchina ma rimane incastrato: clochard liberato dai vigili del fuoco

Notte da incubi, ma di quelli reali, per un clochard di Roma. L'uomo si era addormentato su una panchina nel parco di piazza Vittorio, ma durante la notte è scivolato tra lo schienale e il piano di seduta rimanendo incastrato. Ha chiesto aiuto per ore, fino a rimanere senza voce.

Il lieto fine

Poi, dopo diverso tempo, il senzatetto è stato notato da due pattuglie della polizia che lo hanno subito soccorso. Per liberare l'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili dei fuoco che hanno dovuto smontare la panchina. Subito dopo il cittadino straniero è stato portato in ospedale dal 118 per essere visitato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 20:05

