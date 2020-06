Cellula terroristica smantellata dai carabinieri. Dagli ordigni esplosivi ai messaggi di morte alle Istituzioni e servitori dello Stato

Un pacco bomba potenzialmente mortale, indirizzato al Ministero degli Interni

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 21:27

Quelle feste a base di musica hip - hop e rap, dagli slogan “”, ““ e “”, apparentemente innoque e con fini di aggregazione sociale, servivano in realtà a finanziare la lotta terroristica armata ed a programmare attentati e rivendicazioni. Atti vili contro chi difende la democrazia in, con sede a Roma al Nomentano, è diventato la base operativa dei pericolose cellule terrostiche con ramificazioni in tutto il mondo. «In continuità con i dettami degli ideologi in carcere», si legge nell' ordinanza di custodia cautelare, dentro ilvenivano progettati gli attentati contro lo Stato. Sempre dentro le mura dell' edifico a ridosso dell' ansa del fiume Aniene si è costituita la cellula “”, intitolata all' inurrezionalista argentino, assassinato in Patagonia, che difendeva idalla colonizzazione capitalista degli investitori nei territori al confine con laPersonaggi pericolosi pronti a piazzare ordigni esplosivi ad alto potenziale per colpire appartati e uomini di stato. Già nel 2014 dentro lo stesso centro sociale era stato arrestato, leader del. L' indagine deie della, coordinata dal procuratore capo di Romache ha portato in manette sette persone con le accuse di associazione per deliquere con finalità di terrorismo, eversione dell' ordine democratico ed altri reati specifici ha portato alla luce uno spaccato inedito legato a gravi episodi che crearono panico ed allarme sociale, come l'attentato esplosivo avvenuto nel dicembre del 2017 contro la, che venne rivendicato dalla “” la “”.L’ordigno artigianale ma ben confezionanto, secondo la ricostruzione dei detective del reparto investigativo e degli artificieri, venne costruito ed infilato in un termos di metallo, con 1,6 kg di esplosivo. In manette sono finiti, di Messina,, 34enne torinese, i romani, Francesca Cerrone, di Trento. Quest'ultima è stata arrestata invicinocon la collaborazione della "mentreè blocato su un camper acon la collaborazione dellae della “” dellaI carabinieri hanno scoperto contatti con anarchici greci, tedeschi e cileni ed in particolare con la "", pericoloso gruppo terroristico aderente al cartellogreca, che a novembre 2010 inviarono per posta. Il costante contatto con i terroristi stranieri serviva ad apprendere le tecniche di confezionamento dei pacchi bomba che poi venivano spediti in Italia. Non si esclude che il pacco bomba, inviato alpossa essere stata confezionato e spedito proprio da altri complici dei terroristi arrestati oggi.