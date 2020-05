Roma, quintali di cocaina nell'acquascooter: sgominata banda di spacciatori alleata con narcos cileni e peruviani

Processo Sacchi, la scoperta choc della Procura: «La droga? Finanziata dai pedofili»

Emergenza usura nella Capitale. Tre gang senza scrupoli in manette.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 23:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano studiato ingegnosi sistemi per trasportare grossi carichi di droga, dalfino in. Avevano creato e tracciato nuove rotte, passando per l'Argentina e non facendo risultare che il prezioso carico arrivava invece dalo dal, dove i narcos italiani hanno siglato accordi con i cartelli di narcotrafficanti locali. Con mezzi di trasporto comuni ma con la complicità di società di spedizioni create appositamente per importare quintali di cocaina senza dare più di tanto nell'occhio alle dogane ed ai varchi aereoportuali, hanno introdotto nelle piazze di spaccio romane quintali di cocaina, del valore di diversi milioni di euro. I pacchi erano nascosti dentro le motoscooter che i criminali utilizzavano come schermo per eludere i controlli.Droga che all'ingrosso viene acquistata intorno a mille euro al chilo, viene rivenduta ai capipiazza a quarantamila euro. La parola fine al business milionario di un'organizzazione di narcotrafficanti internazionali italiani, è stata scritta dai detective antidroga del Gico della polizia economico finanziaria dellache ha ammanettato, grazie al coordinamento internazionale della, svolti in stretta collaborazione con i, sette pericolosi personaggi legati al crimine organizzato straniero ed italiano.In manette sono finiti. I baschi verdi, insieme ai Carabineros de Chile dopo le indagini avviate nel marzo 2018 a seguito dell’arresto di 5 connazionali al confine tra i duetrovati in possesso di 120 chili di cocaina, con una percentuale di purezza di oltre l’occultati nelle paratie di 2 acquascooter, appositamente scavate nella vetroresina, hanno avviato una rogatoria internazionale.Grazie alla complicità di, dipendente della società di spedizioni che curava il trasporto, le moto d’acquavenivano inviatericorrendo alla pratica doganale di “temporanea esportazione”, generalmente adottata in occasione di invii di materiali per competizioni sportive internazionali e, pertanto, considerata a basso di rischio di controllo. Tra l’altro, per evitare difformità sul peso, all’atto della spedizione all’estero i mezzi venivano riempiti di farina, sostituita con la droga prima del rientro in