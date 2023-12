Armando Casamonica arrestato per maltrattamenti sulla compagna: «Ammazzo te e le tue figlie come un cane»

di Nikita Moro

Armando Casamonica, 33 anni, è stato arrestato per aver maltrattato la sua compagna e mianacciato di morte lei e le sue figlie. Il fermo arriva a seguito della denuncia da parte della donna, dopo l'ennesimo episodio di violenza e vessazioni.

La coppia si era conosciuta sui social nel 2020 e d'allora vivevano insieme nella Capitale. Stando a quanto ha riportato la vittima, il membro della famiglia di organizzazione criminale l'avrebbe picchiata dopo che lei ha scoperto il tradimento dell'uomo, grazie ad alcuni messaggi sul cellulare.

La denuncia

«Io e Armando ci siamo conosciuti su Facebook nel 2020, vivevo all’estero e ci siamo innamorati. Poi mi sono trasferito a Roma da lui con le mie figlie» ha dichiarato la donna, riporta il Messaggero. Dopo i primi episodi di maltrattamenti, Armando Casamonica impone il suo controllo sulla vita della donna: cellulare sequestrato, isolamento e non una parola di troppo. «Mi ha costretto a cambiare numero e mi insultava anche sui social quando litigavamo» rivela la vittima.

A seguito dei continui soprusi vissuti, i due ex amanti si sono lasciati per un periodo, per poi tornare di nuovo insieme poco dopo.

Ma Armando Casamonica non è cambiato e diventa sempre più violento, fin quando, stanca di subire abusi e minacce da parte sua, la donna prende di nascosto il telefono del compagno e scopre il tradimento su WhatsApp con un’altra: «Ho domandato chi fosse quella donna e lui mi ha spinta contro il muro.

Durante la fuga e l'inseguimento del Casamonica che cercava di riportarla a casa, la vittima si è nascosta in un bar dal quale è riuscita a contattare la polizia. Dopo aver sporto denuncia per maltrattamenti al commissariato Tuscolano, la donna ha ricevuto diversi messaggi vocali da parte del suo aggressore, in cui si poteva ascoltare: «Ti giuro su mio nonno che questa volta non la passi liscia. Ammazzo te e le tue figlie come un cane»

Il fermo

A seguito della denuncia, Armando Casamonica è stato arrestato e portato in carcere. Al momento, mamma e figlie si trovano al sicuro in una struttura protetta, così come stabilito dalla procedura. La donna ha ammesso di aver avuto paura anche della famiglia dell'ex compagno, nota alla cronaca romana per il traffico di droga, armi e il sussegguirsi di "entrata" e "uscita" dalla prigione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 15:09

