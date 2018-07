Carl Brave e Franco 126: Istantanee di successo, live a Roma il duo rap del successo "Polaroid"

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un successo inaspettato e improvviso, ma assolutamente meritato:non possono essere più considerati semplici artisti emergenti e sono pronti a scatenare il loro pubblico con il concerto di, in programma domani sera, 12 luglio 2018, all’Ippodromo diIl duo romano, nato come progetto rap ma capace di trascendere vari generi musicali, è pronto ad esibirsi in uno dei palcoscenici più importanti della propria città, insieme ad una band a sorpresa. Tutto è iniziato quando Carlo Luigi Coraggio, in arte Carl Brave, rapper ed ex promessa del basket, aveva avviato una collaborazione con la crew trasteverina 126, di cui faceva parte anche Franco Bertollini. I due avevano iniziato a buttare giù versi in una mansarda del loro rione, quello di Trastevere, e a pubblicare i loro lavori su YouTube.In breve tempo, il web ha reso loro un successo meritato, con il disco di platino per l’album di debutto ‘’, uscito nel 2017: scene di vita quotidiana, in una Roma frenetica e cosmopolita, che possono essere immortalate in un solo momento irripetibile, proprio come una foto istantanea.Il linguaggio è quello che contraddistingue i giovani romani, che possono identificarsi facilmente nelle storie raccontate da Carl Brave e Franco126. Tra un “drink che è tutto ghiaccio” e una “birra tutta schiuma”, i brani raccontano i rapporti umani in una Capitale sempre più smarrita, tra storie d’amore e d’amicizia finite male e veri e propri rapporti di fratellanza, con versi che sanno far sorridere, riflettere o fare male come un pugno allo stomaco.La ricetta è semplice, ma è riuscita a superare anche i confini del Grande Raccordo Anulare, riscuotendo successo anche in tutta Italia: a metà tra il trap e l’hip-hop, con melodie arricchite dalla presenza di chitarre acustiche, batterie elettroniche, auto-tune e sax, il sound prodotto sembra quasi dare dipendenza.Carl Brave e Franco126 a Rock in Roma giovedì 12 luglio 2018, Ippodromo Capannelle, Via Appia Nuova 1245. Prezzo: 20 euro + d.p.. Apertura porte: ore 16. Inizio concerto: ore 21.45. Prevendite su Rock in Roma, TicketOne, BoxOffice Lazio, Etes