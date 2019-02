Canottieri Lazio vs Canottieri Roma, il derby della capitale è sul Tevere

Lazio-Roma, ufficiale: il derby si gioca alle 20.30​

C'è un altroche si svolgerà sabato 2 marzo, ed è il derby remiero tra C, come da tradizione, lo stesso giorno della sfida calcistica all'Olimpico. Ilgode del patrocinio di Roma Capitale e ieri nella Sala della Piccola Protomoteca in Campidoglio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. A fare gli onori di casa l', che ha accolto i due presidenti,) e, con le rispettive delegazioni atletiche. Madrina di questa 42ma edizioneSabato 2 marzo, a partire dalle 10, gli otto fuoriscalmo disi batteranno per la conquista della Coppa d'Argento, simbolo della supremazia sul Tevere che sarà custodito per un anno nella teca dei trofei del Circolo vincitore e poi restituita in vista del derby successivo.«Il Derby Remiero – ha dichiarato– rappresenta un sodalizio e una sana competizione fra i due circoli canottieri della Capitale: C.C. Roma, che quest'anno celebra il suo centenario, e C.C. Lazio. Siamo davvero contenti di poter sposare questo esempio sportivo di lealtà e rispetto dell’avversario, augurandoci che tale manifestazione sia da modello anche per il calcio. Il Derby Remiero, infatti, si disputerà come da tradizione proprio lo stesso giorno della competizione calcistica fra le due compagini della Capitale, il 2 marzo: il nostro augurio è che sia una giornata all'insegna dell'amore per lo sport proprio come il Derby Remiero esprime. Ringrazio i presidenti del Circolo Canottieri Lazio e del Circolo Canottieri Roma per l'impegno palesato per la realizzazione della 42a edizione della competizione».«L’anno scorso avevamo un obiettivo, restituire a Roma il derby sul fiume– commenta il numero 1 del– una sfida che abbiamo vinto grazie al sodalizio con il Presidente Veneziano e che vogliamo rafforzare di anno in anno, rendendolo un appuntamento imperdibile, simbolo della città, dei romani e anche di una sana rivalità e lealtà, perché noi siamo avversari in acqua e nello sport, ma buoni amici sulle sponde del Tevere».«Per noi sarà un Derby particolare – dice il massimo dirigente del– E nonsoltanto perché sarà il mio secondo da presidente e, si sa, confermarsi è sempre difficile. Dovremo infatti difendere il successo dello scorso anno proprio in questo 2019 in cui celebriamo il nostro centenario. Cent'anni significano una storia lunga, tantissimo tempo. E gran parte di quel tempo lo abbiamo trascorso nelle sfide sportive con il Canottieri Lazio. Confronti sempre sentiti, a volte caldissimi, ma sempre convinti che il rispetto e la lealtà siano alla base della sana rivalità sportiva. La stessa che ci porta, dal 1978, a confrontarci sul fiume. Il nostro amato Tevere».Sarà una regata all’insegna della femminilità a partire dalla madrina, passando per le atlete. Il ruolo di madrina di questa 42ma edizione sarà affidato ad Anna Falchi. Tifosissima della Lazio, ma per l'occasione assolutamente super partes, l'attrice e showgirl ha accettato con entusiasmo l'invito del Comitato organizzatore. Sarà lei a premiare gli atleti al termine delle loro fatiche. Per quanto riguarda la parte sportiva per la prima volta nella storia della competizione ci saranno due donne ai remi delle rispettive squadre: Mila D'Orto (CC. Lazio) nella competizione Master valevole per il Trofeo Perugini e Julia Paparrodopoulos (CC. Roma) nei 4 di esibizione.Si partirà sabato mattina con la gara di esibizione tra i 4 jole misti, a cui seguirà quella tra i 4 jole Special Olympics. Alle 10.45, toccherà agli 8 Junior; un'ora più tardi sarà invece la volta degli 8 Master che si contenderanno il trofeo “Gianfranco Perugini”, che prende il nome dal co-fondatore del Derby assieme a Enrico Tonali. Alle 12.45, infine, la sfida tra gli Assoluti che mette in palio la preziosa Coppa d'Argento, trofeo che farà bella mostra di sé, per un anno, nella bacheca del sodalizio vincitore. Gli Assoluti si batteranno sul classico percorso di 1500 metri che va dal galleggiante a monte di Ponte Duca d'Aosta a quello del Canottieri Lazio, poco prima di Ponte Risorgimento.Come vuole l'alternanza sancita dal regolamento, la tradizionale cena di gala verrà organizzata dal CC Roma venerdì 1 marzo, mentre sarà il C.C. Lazio a ospitare la premiazione.Prima del fischio di inizio del, in programma sabato, come da tradizione, sugli schermi dell’Olimpico verranno trasmesse le immagini della gara degli Assoluti.