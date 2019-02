Cristiano Ronaldo salta il Napoli: guai alla caviglia, Allegri lo risparmia per l'Atletico

di Alberto Mauro

Ripresa degli allenamenti alla Continassa senza Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Entrambi hanno lavorato a parte, e saranno valutati nei prossimi giorni, ma rischiano di saltare lo scontro diretto di domenica sera contro il Napoli. « Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per una botta alla caviglia sinistra, rimediata nella gara di Bologna» si legge nel bollettino sul sito bianconero, non saranno corsi rischi in campionato anche perchè il 12 marzo c’è l’Atletico Madrid in Champions. Una brutta notizia per Allegri che contro il Napoli dovrà già sicuramente fare a meno di Khedira e Cuadrado, assenze pesanti nel momento decisivo della stagione. Ultimo aggiornamento: 19:38





