Ladro entra in casa e ruba “solo” il cane: è allarme tra i residenti a Casal Palocco, il video choc

di Redazione web

Un ladro è entrato in una casa a Casal Palocco, quartiere a sud di Roma tra Eur e Ostia, e ha portato via un piccolo cane maltese. È la scena terribile a cui ha dovuto assistere la proprietaria di casa che mercoledì mattina era uscita dall'abitazione per alcune commissioni. Al suo rientro, però della piccola Giada non c'era più traccia. Dopo averla cercata per casa, ha cercato una soluzione nelle telecamere di sorveglianza e lì ha visto ciò che era successo. Un uomo, con la felpa azzurra e un cappuccio in testa, è entrato in casa forzando la porta e ha puntato solamente alla cagnolina di razza maltese, senza puntare a denaro o altri beni.

Roma, cane rapito durante una rapina: ritrovato vivo, ma con la schiena rotta

Cane rapito a Casal Palocco: il video delle telecamere

Le immagini del video parlano chiaro: l'obiettivo del ladro era solamente rapire Giada.

La donna ha presentato denuncia ai carabinieri che ora stanno cercando il ladro. Tantissimi i messaggi sui tra preoccupazione e indignazione. E tante le domande ancora senza risposta: perché uno dei due cani scodinzolava? Forse conosceva il ladro? E perché è stata rapita? Di certo si tratta di una scena che ha mandato nel panico gli abitanti del quartiere, che nelle loro ville hanno spesso dei cani. Del ladro per ora nessuna traccia ma la speranza è che Giada, le cui foto sono state condivise dalla stessa padrona, possa tornare presto a casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA