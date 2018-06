Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in una tenda da campeggio, usata come ricovero di fortuna, tra la vegetazione a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Si tratterebbe di un clochard romeno. A trovare il corpo un altro senza fissa dimora. Sul posto i carabinieri della stazione Tor San Lorenzo, della compagnia di Anzio e del Nucleo investigativo di Frascati. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso.

Venerdì 15 Giugno 2018