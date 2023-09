Cadavere sui binari: le immagini del ritrovamento choc a Roma Termini

Giallo a Roma. Nella mattinata di oggi è stato rinvenuto un cadavere in prossimità dei binari all'interno della stazione di Termini. E per questo motivo la rete ferroviaria è andata in tilt. Treni sospesi, corse rallentate e ritardi che superano le due ore, sia in arrivo che in partenza.

Il caos a Roma Termini è iniziato attorno alle 12:25 e Ferrovie dello Stato comunica che la circolazione nel nodo romano è sospesa per accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Alle 13:40 i rallentamenti del flusso su rotaie superavano i 90 minuti, mentre per molti treni Alta Velocità l'arrivo nella Capitale è stato dirottato sulla stazione Tiburtina. Dopo un'iniziale chiusura dei binari da 1 a 10, al momento sono interdetti solo quelli dal 6 al 10.

Cadavere a Roma Termini: treni in tilt

Rete Ferroviaria Italiana fa sapere che sono state effettuate deviazioni di percorso per alcuni convogli dell'alta velocità. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte dell'autorità giudiziaria a seguito del rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari della stazione di Roma Termini.

Chi è la vittima

È un ghanese di 64 anni l'uomo trovato morto sui binari nella stazione di Roma Termini. Dalle prime ipotesi, potrebbe essere stato investito da un treno.

