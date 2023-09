Investito e ucciso da un treno a Roma Termini, traffico ferroviario in tilt: treni sospesi, ritardi e caos per l'Alta Velocità

Giallo a Roma. Nella mattinata di oggi è stato rinvenuto un cadavere in prossimità dei binari all'interno della stazione di Termini. E per questo motivo la rete ferroviaria è andata in tilt. Treni sospesi, corse rallentate e ritardi che superano le due ore, sia in arrivo che in partenza.

Il caos a Roma Termini è iniziato attorno alle 12:25 e Ferrovie dello Stato comunica che la circolazione nel nodo romano è sospesa per accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Alle 13:40 i rallentamenti del flusso su rotaie superavano i 90 minuti, mentre per molti treni Alta Velocità l'arrivo nella Capitale è stato dirottato sulla stazione Tiburtina. Dopo un'iniziale chiusura dei binari da 1 a 10, al momento sono interdetti solo quelli dal 6 al 10.

Sciopero mezzi lunedì 18 settembre: a rischio treni, bus e metro. Orari e fasce di garanzia a Roma, Milano, Napoli e Firenze

Ragazze minacciate e derubate da uno straniero, paura dopo il turno di lavoro: la scena ripresa dalle telecamere