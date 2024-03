Istituita la cabina di regia per la Rete Centri "Pancreas Unit". Il coordinatore Alfieri (Gemelli): «Approccio vincente»

di Redazione Web

È stata istituita, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute, una Cabina di regia per l’implementazione di una rete di Centri “Pancreas Unit”. La cabina di regia, a cui partecipano esperti di elevata professionalità, avrà il compito di coordinare le strategie di attuazione e implementazione della Rete in raccordo con tutti i livelli del Servizio sanitario nazionale.

Della Cabina di Regia fanno parte tre gruppi di lavoro (epidemiologia, prevenzione e ricerca; assistenza; formazione e accreditamento) coordinati dal Prof. Sergio Alfieri, Direttore del Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali ed Endocrino Metaboliche della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS.

Le parole del Prof. Alfieri

«Ringrazio il Ministro Orazio Schillaci per la nomina a Coordinatore dei gruppi di lavoro della Cabina di regia per le "Pancreas Unit" e per l’attenzione riservata a questo tema così rilevante». Questo il commento del professor Sergio Alfieri, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS, Ordinario di Chirurgia Generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore Clinico Scientifico dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola.

«I tre gruppi di lavoro della Cabina di regia (epidemiologia, prevenzione e ricerca; assistenza; formazione e accreditamento) - spiega il professor Alfieri - andranno a definire i criteri per l’istituzione delle Pancreas Unit, dettagliandone le caratteristiche lungo tutto il percorso diagnostico-terapeutico- assistenziale, i volumi di attività dei singoli centri e i dati di outcome, per assicurare al cittadino la migliore assistenza.

«Una volta definiti i criteri necessari per le Pancreas Unit – prosegue il professor Alfieri - questo documento verrà condiviso con la Conferenza Stato-Regioni. La creazione di una rete di ‘Pancreas Unit’ aiuterà anche la ricerca e la prevenzione».

