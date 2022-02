Covid Lazio, bollettino 3 febbraio: 11.612 casi (5.433 a Roma) e 26 morti

Oggi nel Lazio su 24.174 tamponi molecolari e 77.402 tamponi antigenici per un totale di 101.576 tamponi, si registrano 11.612 nuovi casi positivi al Covid (+1.052), sono 26 i decessi ( = ), 2.104 i ricoverati (+15), 192 le terapie intensive (-4) e +13.761 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%. I casi a Roma città sono a quota 5.433.

Rispetto a un anno fa ci sono 246 ricoveri in meno in area medica, 87 in meno in terapia intensiva e 23 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

I guariti superano i nuovi casi e si registra un calo dell’incidenza. Rispetto a stesso giorno di una settimana fa sono 1.865 i casi in meno. A Palestrina aprirà un nuovo centro vaccinale pediatrico per la fascia 5-11 anni. Ieri gli operatori della Asl sono andati a domicilio per il primo vaccino di nonna gGiuseppina, 107 anni a Maranola in provincia di Latina. È una delle vaccinate più anziane alla quale va un grande abbraccio’

Sono 281.167 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.104 ricoverati, 192 in terapia intensiva e 278.781 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 625.684 e i morti 9.900 su un totale di 916.661 casi esaminati, secondo il bollettino di oggi della Regione Lazio.

Asl Roma 1: sono 1.845 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.189 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.399 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 1.022 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 980 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.214 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.963 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 798 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.231 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 270 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 664 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

La campagna vaccinale all'università La Sapienza - sono sei le giornate dedicate alle vaccinazioni rivolte agli studenti fuori sede e studenti internazionali. Le somministrazioni si svolgeranno nei giorni 2, 3, 4, 9, 10, 11 febbraio 2022 presso il Presidio odontoiatrico "George Eastman".

