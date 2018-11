Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fonti del Viminale rendono noto che c’era anche una minorenne italiana nell’insediamento abusivo Baobab Experience sgomberato martedì scorso a Roma. La giovane è stata identificata e riaffidata ai genitori. Oltre a lei è stata trovata anche una maggiorenne di nazionalità italiana. In totale le forze dell’ordine hanno accertato nell’insediamento la presenza di 24 clandestini, di cui 4 accompagnati nei Cpr.LEGGI ANCHEI 132 stranieri, tutti uomini, hanno esibito documenti di vario tipo: 7 persone titolari di permesso per asilo politico, 19 con protezione sussidiaria, 42 con permesso per motivi umanitari, 30 richiedenti asilo, 3 con permesso per lavoro, 4 persone che avevano proposto ricorso contro il diniego della protezione internazionale e 3 in attesa di formalizzare la richiesta di asilo.«Basta con degrado, illegalità e permessi umanitari immotivati» conferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si dice “molto preoccupato” per aver appreso che nell’insediamento abusivo era presente anche una minorenne italiana. «Continueremo con gli sgomberi in tutta Italia, seguendo criteri oggettivi» conclude il ministro dell’Interno.