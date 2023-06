Bimbo di 4 anni si accascia e muore mentre gioca con gli amichetti: la madre distrutta dal dolore

di Redazione Web

Dramma a Roma nel quartiere di Casal de Pazzi, dove un bambino di appena 4 anni è morto ieri pomeriggio in una casa famiglia. Il bimbo, di origini nigeriane, stava giocando quando si è accasciato sul pavimento ed è morto sul colpo, intorno alle 15, scrive il quotidiano Il Messaggero. Subito sono partite le chiamate disperate al 112: in pochi minuti è arrivata un'ambulanza e per un'ora il medico ha provato a rianimare il piccolo, ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

Il bimbo morto a 4 anni

Stando ai primi accertamenti, pare che il bambino fosse affetto da scarlattina: con la famiglia era da qualche giorno ospite nella casa famiglia, dopo che erano sbarcati in Italia e dopo un breve periodo in un centro di Roma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 08:42

