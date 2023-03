Roma, bambino di 4 anni precipita dal balcone al secondo piano: è gravissimo. Indaga la polizia

Roma, un bambino di quattro anni è precipitato questa mattina da un balcone al secondo piano di un edificio a Via dei Fiori, nel quartiere Prenestino. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in Codice rosso al Policlinico Gemelli. Sono in corso le indagini della Polizia per ricostruire quanto accaduto.

Ad allertare la polizia sono stati alcuni passanti che hanno visto il piccolo, di nazionalità italiana, a terra. Al momento della caduta erano presenti in casa anche i genitori. Sul posto è intervenuta anche la polizia Scientifica per i rilevi. Indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto anche se non si esclude che si possa trattare di un incidente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 13:44

