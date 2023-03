Andrea Piazzolla: «Gina Lollobrigida mi ha fatto regali per 600mila euro». Le rivelazioni del factotum dell'attrice inserito nel testamento

di Redazione web

Andrea Piazzolla, il factotum che Gina Lollobrigida ha inserito nel suo testamento, è tornato a parlare del suo rapporto con l'attrice. Dopo le polemiche e con in corso una causa indetta dal figlio della Lollo, Piazzolla rivela alcuni retroscena: «Gina ha voluto farmi dei regali e li ha fatti, è vero. Parliamo di una Ferrari, una moto Ducati e una Ford. La Ferrari e la Ford le ho rivendute, rispettivamente, vado a memoria, per 225 mila e 90 mila euro. In più c'è stato un bonifico dal conto di Gina a favore dei miei genitori, di 271 mila euro, per estinguere il mutuo della casa. In totale parliamo di circa seicentomila euro», le sue parole al settimanale Gente.

Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla (che ha ereditato metà del patrimonio) a giudizio: «Non ha mai pagato gli alimenti al figlio»

Cosa ha detto Andrea Piazzolla

Sulle polemica con il figlio di Gina Lollobrigida, Milko Skofic, ha detto: «In due parole: sangue freddo. Non ho mai visto da parte sua una manifestazione di amore e dolcezza nei confronti della sua mamma". Polemiche che si accompagnano al racconto delle minacce ricevute negli ultimi mesi. "Alcune hanno coinvolto anche i miei genitori».

