Roma, neonato di 20 giorni morto dopo un'emorragia: «Forse causata da una circoncisione in casa»

Un bambino di soli 20 giorni è morto all'alba a Colonna, vicino Roma, dopo essere stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata per una violenta emorragia. Il piccolo potrebbe essere stato sottoposto a un rituale di circoncisione, pratica spesso ripetuta nella comunità nigeriana.

Accusa per omicidio colposo

La mamma ha chiesto aiuto ai carabinieri, mentre stringeva in braccio il bambino e si disperava. I militari hanno contattato i sanitari, che sono subito intervenuti con l'ambulanza per il trasporto all'ospedale. Il piccolo è morto poco dopo il ricovero. Ora le forze dell'ordine indagano per accertare eventuali responsabilità. Al momento la donna è ascoltata dai carabinieri di Colonna, centro dove viveva, per ricostruire quanto avvenuto. Sull'episodio al lavoro i pm di Velletri che hanno disposto l'autopsia. Non è escluso che possa scattare l'accusa di omicidio colposo.

